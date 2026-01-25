Pala fasada sa renovirane prokupačke Gimnazije, Grad traži hitnu sanaciju o trošku izvođača

Tek nešto više od tri godine nakon rekonstrukcije teške 320 miliona dinara koju je izvodila „Tončev gradnja“, a nadzirala firma „Grming“ rođenog brata niškog većnika, jutros je sa zgrade Gimnazije u Prokuplju otpao deo fasade iznad glavnog ulaza.

Povređenih nema jer je srećom bio i neradan dan, a Grad je zatražio hitnu sanaciju o trošku izvođača. Da je fasada popustila na objektu koji je pod zaštitom države, primetili su zaposleni rano jutros. Direktor škole Nebojša Radenković potvrđuje za Južne vesti da je deo zgrade otpao nakon 6 sati ujutru, jer je tada grupa učenika sa profesorkom krenula na takmičenje i tada je sve bilo u redu. Kada je tačno palo, ne znamo, ali koleginica koja je nešto posle 6 sati