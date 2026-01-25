Pala fasada sa renovirane prokupačke Gimnazije, Grad traži hitnu sanaciju o trošku izvođača

Južne vesti pre 4 sati  |  Aleksandar Kostić, Ljubiša
Pala fasada sa renovirane prokupačke Gimnazije, Grad traži hitnu sanaciju o trošku izvođača

Tek nešto više od tri godine nakon rekonstrukcije teške 320 miliona dinara koju je izvodila „Tončev gradnja“, a nadzirala firma „Grming“ rođenog brata niškog većnika, jutros je sa zgrade Gimnazije u Prokuplju otpao deo fasade iznad glavnog ulaza.

Povređenih nema jer je srećom bio i neradan dan, a Grad je zatražio hitnu sanaciju o trošku izvođača. Da je fasada popustila na objektu koji je pod zaštitom države, primetili su zaposleni rano jutros. Direktor škole Nebojša Radenković potvrđuje za Južne vesti da je deo zgrade otpao nakon 6 sati ujutru, jer je tada grupa učenika sa profesorkom krenula na takmičenje i tada je sve bilo u redu. Kada je tačno palo, ne znamo, ali koleginica koja je nešto posle 6 sati
Otvori na juznevesti.com

Povezane vesti »

Reklamacija za radove prošla pre dve godine, ko će da plati sanaciju?

Reklamacija za radove prošla pre dve godine, ko će da plati sanaciju?

Prokuplje press pre 2 sata
Političke veze i urušena fasada: Nadzor nad rekonstrukcijom Gimnazije radio brat niškog većnika

Političke veze i urušena fasada: Nadzor nad rekonstrukcijom Gimnazije radio brat niškog većnika

Rešetka pre 1 sat
Otpao deo fasade sa Gimnazije u Prokuplju, radove izvodila firma koja je rekonstruisala i OŠ „Josif Kostić“ u Leskovcu

Otpao deo fasade sa Gimnazije u Prokuplju, radove izvodila firma koja je rekonstruisala i OŠ „Josif Kostić“ u Leskovcu

Rešetka pre 2 sata
SSP: Partijske veze dovele do lošeg kvaliteta radova na prokupačkoj Gimnaziji

SSP: Partijske veze dovele do lošeg kvaliteta radova na prokupačkoj Gimnaziji

N1 Info pre 4 sati
Milošević: „Pad zaštitne mreže na zgradi gimnazije u Prokuplju otvorio pitanje odgovornosti izvođača“

Milošević: „Pad zaštitne mreže na zgradi gimnazije u Prokuplju otvorio pitanje odgovornosti izvođača“

Serbian News Media pre 3 sata
Jednim saopštenjem Grada Prokuplja se ništa ne rešava!

Jednim saopštenjem Grada Prokuplja se ništa ne rešava!

Prokuplje press pre 4 sati
Pala zaštitna mreža sa nedavno rekonstruisane zgrade prokupačke Gimnazije FOTO

Pala zaštitna mreža sa nedavno rekonstruisane zgrade prokupačke Gimnazije FOTO

Nova pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Prokuplje

Društvo, najnovije vesti »

Šef Euleksa o bezbednosnoj situaciji na severu Kosova: Mirna i stabilna, Integracija manjina i dalje izazov

Šef Euleksa o bezbednosnoj situaciji na severu Kosova: Mirna i stabilna, Integracija manjina i dalje izazov

Insajder pre 18 minuta
Kome smetaju spomenici Pekiću i Narodnim herojima

Kome smetaju spomenici Pekiću i Narodnim herojima

Vreme pre 13 minuta
Naučnici otkrili novu metodu za pretvaranje ugljen-dioksida u vredan izvor goriva

Naučnici otkrili novu metodu za pretvaranje ugljen-dioksida u vredan izvor goriva

NIN pre 4 minuta
Penzioneri do srede mogu da se prijave za besplatni oporavak u banjama

Penzioneri do srede mogu da se prijave za besplatni oporavak u banjama

Newsmax Balkans pre 4 minuta
Boravak u svemiru utiče na podmlađivanje organizma? Evo šta je pokazalo istraživanje sa astronautima

Boravak u svemiru utiče na podmlađivanje organizma? Evo šta je pokazalo istraživanje sa astronautima

Danas pre 19 minuta