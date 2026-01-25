Beograđani izašli na ulice da proslave zlato vaterpolista: Pogledajte detalje slavlja iz centra grada

Srbija je šampion Evrope u vaterpolu! Neposredno po završetku finala u "Areni", u kome je Srbija savladala Mađarsku 10:7 i šesti put od osamostaljena postala najbolja na kontinentu, na ulice glavnog grada izašli su navijači.

Zastave Srbije vijore se iz mnogih automobila, čuju se pesme navijača koji pristižu na trg, iz automobila se čuju pesma i trube. Pogledajte detalje sa slavlja u centru Beograda. Podsetimo, Srbija je u finalu 37. Evropskog prvenstva pobedila Mađarsku 10:7 i tako se posle osam godina vratila na tron.