Jaka kiša i obilan sneg izazvao smrt velikog broja ljudi! Retka pojava u azijskoj zemlji uzela strašan danak (video)

Kurir pre 28 minuta  |  Beta)
Zbog jake kiše i snega širom Avganistana je u poslednja tri dana poginulo više od 60, a povređeno više od 100 ljudi, saopštila je danas Agencija za upravljanje vanrednim situacijama.

Portparol te službe Jusaf Hamad rekao je da je 61 osoba poginula, a 110 povređeno, dok je 458 kuća potpuno ili delimično uništeno, a stotine životinja su uginule u 15 od 34 avganistanske provincije. Avganistan je veoma ranjiv na ekstremne vremenske prilike, a sneg i obilne kiše često izazivaju poplave u kojima je, na proleće 2024. godine, poginulo više od 300 ljudi. Te nepogode pogoršava loša infrastruktura i ograničena zaštita od poplava.
