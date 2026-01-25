Novi snimak žestoke tuče u Tuzli: Sigurnosne kamere snimile trenutak kada je splitska Torcida palicama krenula na Delije

Kurir pre 10 minuta
Na društvenim mrežama se pojavio novi snimak tuče u Tuzli.

Na društvenim mrežama se pojavio novi snimak tuče u Tuzli.

Pripadnici splitske Torcide napali su Delije koje su se vraćale iz Švedske sa utakmice Malme - Crvena zvezda. Snimci tuče su se pojavili vrlo brzo na društvenim mrežama, a sada se pojavio snimak iz novog ugla. Sa jedne sigurnosne kamere iz ulice u kojoj su se okupili Splićani, vidi se da je njih oko 100 krenulo da napravi sačekušu za oko 80 Delija. Hrvatski navijači su bili naoružani palicama i štanglama. Kako saopštavaju lokalni mediji, povređeno je ukupno 24
