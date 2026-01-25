Šek šokirao Luku! Dončić se uključio u program uživo, pa ostao zatečen: Nije verovao da je O'Nil ovo izgovorio! Pogledajte scenu o kojoj bruji Amerika! (video)

Odigrao je još jednu brutalnu utakmicu protiv Dalasa Luka Dončić i u pobedi Lejkersa nad Maveriksima (116:110) imao je učinak od 33 poena, 11 asistencija i osam skokova.

Posle meča, uključio se Dončić u program uživo ESPN i tu je došlo do jedne jako zanimljive situacije. Razgovarao je Luka sa Šekilom O'Nilom i ostalim legendama u studiju, govorio je i na slovenačkom, a potom je ostao u šoku posle Šekovih reči. - Kao što uvek govorim, ovo je specijalno mesto za mene. Kao kada sam iz Slovenije otišao u Madrid, svaki povratak kući je bio poseban za mene. Sećam se prvi put kada sam gostovao ovde, hteo sam da odem u svlačionicu