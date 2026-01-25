Srbija - Mađarska: Spektakularan gol Lazića! Delfini imaju tri gola prednosti! Glušac na čudesan način brani

Od najnovijeg Hronološki Ljudi, pa ovo je čudo! Srbija se odbranila sa dva igrača manje! Mandić je presekao napad Mađara! Nešto više od dva minuta do kraja.

Idemo, majstori! Milan Glušac! Brani golman Srbije u situaciji sa igračem manje. Pokušali su Mađari sa dva centra. Gooolllll! Spektakl Đorđa Lazića, prebacio je loptu sa jedne na drugu ruku, a onda pogodio - 9:6. Srbija prvi put ima tri gola prednosti! Uspeli sm oda se odbranimo, Mađarska će imati igrača manje. na Nešto više od četiri minuta pre kraja. Tajm-aut je zatražio selektor Uroš Stevanović. Peterac za Srbiju, ali će VAR proveravati situaciju. Nikola Jakšić