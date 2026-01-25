U Nišu uhapšena dvojica zbog otmice mladića i iznude novca

A. Đ. (44) iz Niša uhapšen je zbog sumnje da je izvršio krivična dela protivpravno lišenje slobode i iznuda u pokušaju. -Policija je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsila i A. S. (20) iz ovog grada, zbog sumnje da je izvršio krivično delo protivpravno lišenje slobode u pomaganju, saopštila je danas Policijska uprava u Nišu. Njih dvojica se sumnjiče da su juče u Nišu presreli dvadesetpetogodišnjeg mladića, odvezli ga do kuće A. Đ. i tu ga držali