U Nišu uhapšena dvojica zbog otmice mladića i iznude novca

Medijska kutija pre 10 minuta  |  m.k.
A. Đ. (44) iz Niša uhapšen je zbog sumnje da je izvršio krivična dela protivpravno lišenje slobode i iznuda u pokušaju. -Policija je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsila i A. S. (20) iz ovog grada, zbog sumnje da je izvršio krivično delo protivpravno lišenje slobode u pomaganju, saopštila je danas Policijska uprava u Nišu. Njih dvojica se sumnjiče da su juče u Nišu presreli dvadesetpetogodišnjeg mladića, odvezli ga do kuće A. Đ. i tu ga držali
Ključne reči

NišTužilaštvo

