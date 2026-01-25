ANEM objavio ko je dobio najviše novca za medijske projekte

ANEM objavio ko je dobio najviše novca za medijske projekte
Mediji iz grupacije vlasnika Radoice Milosavljevića na konkursima za projektno sufinansiranje medijskih sadržaja u 2025. godini dobili su 133 miliona dinara ili više od 1,1 miliona evra iz državnog budžeta, što je skoro dvanaestina od ukupno dodeljenih sredstava na svim konkursima, saopštila je danas Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM). Podaci iz baze ANEM, ukršteni s podacima o vlasništvu iz Agencije za privredne registre (APR), pokazuju da je
