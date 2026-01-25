"Arina, uznemiren sam": Đoković objavio da ceo svet vidi šta je Sabalenka uradila

Novak Đoković i Arina Sabalenka ne propuštaju šansu da se našale na račun jedno drugog, a neretko treniraju zajedno.

Oboje su obezbedili plasman u četvrtfinale Australijan Opena, a Beloruskinja je na tom putu oborila jedan rekord koji je držao upravo najbolji teniser svih vremena. Naime, ona je dobila 20 vezanih taj-brejkova na grend slemovima i premašila Đokovićevu brojku 19. "Arina Sabalenka je najdominantnija u taj-brejkovima, ona je oborila jedan od rekorda koji drži Novak Đoković", stoji u objavi Rolan Garosa, da bi Đoković ekspresno reagovao: "Ja sam uznemiren sada",