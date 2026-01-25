Ovaj snimak otkriva kako je ubijen muškarac u Mineapolisu: Agenti ICE mu uzeli pištolj, pa ga upucali (video)

Mondo pre 41 minuta  |  Aleksandar Blagić
Ovaj snimak otkriva kako je ubijen muškarac u Mineapolisu: Agenti ICE mu uzeli pištolj, pa ga upucali (video)
Tenzije se ne smiruju u Mineapolisu u Sjedinjenim Američkim Državama nakon ubistva muškarca Aleksa Pretija (37) u subotu 24. januara - protesti su eskalirali širom zemlje, njegova porodica je besna na Donalda Trampa, američkog predsednika, a " Washinton Post" je analizirao više snimaka očevidaca i prema njihovoj istrazi, agenti ICE (Služba za imigraciju i carinu) je prvo razoružala Pretija, a onda su ga upucali. Prevezen je u bolnicu, ali je podlegao povredama
Bijela kuća: Heroji ICE-a provode zakon, lokalne vlasti u Minnesoti biraju politiku

SEEbiz pre 6 minuta
Kobnih 10 sekundi: Kako su savezni agenti prvo oduzeli pištolj, a onda ubili civila u Mineapolisu (uznemirujuće)

Kurir pre 21 minuta
Svedoci razotkrili ICE: "Ubijeni muškarac nije imao pištolj"; "Upucali su ga dok je pokušavao da pomogne"

B92 pre 22 minuta
Mineapolis: Snimci dokazuju da Aleks Preti nije bio naoružan

Vreme pre 56 minuta
(Video) Agent stoji i puca na "majke, sestre i braću" Rat na ulicama Amerike: Policija i građani u klinču u Mineapolisu…

Blic pre 37 minuta
Trampova administracija opravdava ubistvo u Mineapolisu, opozicija negoduje

Nedeljnik pre 1 sat
Snimci demantuju zvaničnike: Roditelji ubijenog Amerikanca optužuju Trampovu administraciju za odvratne laži

Nova pre 1 sat
Donald Tramp

