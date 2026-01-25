Ovaj snimak otkriva kako je ubijen muškarac u Mineapolisu: Agenti ICE mu uzeli pištolj, pa ga upucali (video)

Tenzije se ne smiruju u Mineapolisu u Sjedinjenim Američkim Državama nakon ubistva muškarca Aleksa Pretija (37) u subotu 24. januara - protesti su eskalirali širom zemlje, njegova porodica je besna na Donalda Trampa, američkog predsednika, a " Washinton Post" je analizirao više snimaka očevidaca i prema njihovoj istrazi, agenti ICE (Služba za imigraciju i carinu) je prvo razoružala Pretija, a onda su ga upucali. Prevezen je u bolnicu, ali je podlegao povredama