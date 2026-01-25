Partizan i bez pola tima nezaustavljiv u ABA: Deveta pobeda u nizu, u Pioniru pala Igokea

Uprkos brojnim turbulencijama u klubu, Partizan rutinski niže pobede u ABA ligi.

Bez velikih problema, ali ne i potpuno lako, pobedio je ove nedelje uveče u Pioniru, protiv Igokee (90:84). Deveta pobeda u nizu u ABA ligi ostvarena je bez pola tima Partizana i uz 10 raspoloživih igrača, uključujući i tandem mladih Uroša Mijailovića (5 p) i Mitra Bošnjakovića (4), koji su imali ulogu u trijumfu. Iako se Igokea držala u ravnopravnoj borbi od početka do kraja utakmice, crno-beli su održavali vođstvo i predvođeni Sterlingom Braunom i Brunom