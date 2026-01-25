Na sednici Vlade na tapetu ministri i direktori javnih preduzeća, a niko ne pominje vanredne izbore

U Palati Srbije održana je tematska sednica Vlade Srbije kojoj prisustvuje predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Iako su se tokom sednici na meti kritika našli ministri i direktori javnih preduzeća, iako su iznete kritike na račun stanja u energetici i zdravstvu, iako je izraženo nezadovoljstvo tempom evropskih integracija, iako je dovedeno u pitanje da li će biti ispunjeni rokovi za Ekspo 2027, niko od učesnika sednice nije pomenuo mogućnost vanrednih izbora. Predsednik Vučić zamolio je premijera Đuro Macuta da saopšti ministrima da, ako hoće da budu u Vladi u ovakvim teškim