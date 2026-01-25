SSP: Partijske veze dovele do lošeg kvaliteta radova na prokupačkoj Gimnaziji

N1 Info pre 2 sata  |  N1 Beograd
SSP: Partijske veze dovele do lošeg kvaliteta radova na prokupačkoj Gimnaziji

Zaštitna mreža pala je na pločnik ispred ulaza u prokupačku Gimnaziju i Medicinsku školu, rekonstruisanu pre četiri godine, kazala je narodna poslanica Stranke slobode i pravde Jelena Milošević. "Pre samo četiri godine zgrada, u kojoj su smeštene Gimnazija i Medicinska škola, rekonstruisana je uz veliku pompu.

Na sva zvona se Branko Ružić, tadašnji ministar prosvete, hvalio kako brine o školama širom Srbije. Ali nije rekao da iza gotovo svih rekonstrukcija stoje partijske firme i kombinacije", kazala je Milošević, prenosi SSP u sopštenju. Milošević u saopštenju kaže da su radovi povereni firmi ministra Marka Tončeva, dok je nadzor vršila firma "Grming doo" u vlasništvu, kako tvrdi narodna poslanica, brata niškog većnika Ivana Grmuše. Poslanica SSP smatra da su partijske
