Tematska sednica Vlade danas u Palati Srbija: Razmatranje strateških pitanja i projekta Ekspo

Tematska sednica Vlade Srbije na kojoj će biti razmatrana, kako se navodi, ključna pitanja od strateškog značaja za državu, biće održana danas u Beogradu.

Premijer Đuro Macut na sednicu je pozvao predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednicu Parlamenta Anu Brnabić. U najavi vlade piše da će biti razmatrana ključna pitanja od strateškog značaja za Srbiju, sa posebnim osvrtom na ukupne političke i ekonomske prilike u zemlji i svetu. To se odnosi i „na realizaciju razvojnih infrastrukturnih projekata od nacionalnog značaja, među kojima je i projekat Ekspo“. Početak sednice, u Palati Srbija, najavljen je za 11.00