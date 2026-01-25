Vučić najavio šta će biti na sednici vlade: Predstavićemo planove, govoriti o prioritetima i šta može brže

Newsmax Balkans pre 37 minuta
Vučić najavio šta će biti na sednici vlade: Predstavićemo planove, govoriti o prioritetima i šta može brže

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će na tematskoj sednici vlade, na kojoj će učestvovati na poziv premijera prof. dr Đure Macuta, biti predstavljeni planovi i programi građanima, da će se razgovarati o prioritetima i o tome šta može da se ubrza.

Vučić je naglasio da će biti postavljana pitanja na koja neće biti lako odgovoriti, da bi sve, kako je rekao, naterao da svoj posao rade ozbiljnije. On je na TV Prva, pre sednice vlade koja je najavljena za 11 časova, kazao da tu sednicu smatra važnom i da veruje da će građane interesovati da čuju šta je to što rukovodstvo Srbije može da im ponudi. "Postavljaću pitanja koja nisu jednostavna i na koja neće biti moguće lako da se pruže odgovori, ne zato da bih
