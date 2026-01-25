Drama na Evropskom prvenstvu: Slovenija pobedom zagorčala život Hrvatima

Nova pre 45 minuta  |  Autor: Andrej Jakovljević
Drama na Evropskom prvenstvu: Slovenija pobedom zagorčala život Hrvatima

Rukometaši Slovenije pobedili su u Malmeu selekciju Mađarske sa 35:32 (15:17), u utakmici drugog kola Grupe 2 u drugoj fazi Evropskog prvenstva.

Sloveniju je do pobede vodio Blaž Janc sa 10 golova, dok su po pet pogodaka postigli Staš Slatinek Jovičić i Kristijan Horžen. Najefikasniji u selekciji Mađarske bio je Bence Imre sa osam golova, a pet pogodaka je upisao Mikloš Rosta. Slovenija je upisala četvrti bod i sada ima isti učinak kao i vodeća Švedska (utakmica manje), dok je Mađarska na poslednjem, šestom mestu, sa jednim bodom. Ovom pobedom Slovenija je zagorčala život Hrvatima, koji će protiv Slovenije,
