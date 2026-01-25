Frapantan podatak: Đoković je ovo uradio prvi put posle šest godina na Australijan openu, ali i dalje ima onih koji sumnjaju

Džon Mekinro, čuveni bivši teniser, sumnja da je Novak Đoković, najbolji srpski igrač, kadar da stigne do 11. titule na Australijan openu.

WINNERBET vam donosi najzanimljivije vesti direktno iz Melburna. Đoković je bez borbe prošao u četvrtfinale prvog grend slema u sezoni pošto se njegov protivnik, Jakub Menšik, povukao zbog problema sa povredom mišića abdomena. Kada je Mekinro izneo podatak da je ovo prvi put još od 2019. godine da Đoković nije izgubio nijedan set do četvrtfinala, mnogi su se zaprepastili. Prvi put posle šest godina je to uradio. Ipak, bez obzira na to, deluje kao da i dalje postoji