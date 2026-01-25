Krunić posle drame u osmini finala, sledi najteža prepreka ka tituli u Melburnu

Nova pre 59 minuta  |  Autor: Dušan Marković
Krunić posle drame u osmini finala, sledi najteža prepreka ka tituli u Melburnu

Aleksandra Krunić i Ana Danilina i na ovogodišnjem Australijan openu potvrđuju da je odluka o spajanju prošlog proleća bila – pun pogodak.

Krunićeva i Danilina izborile su četvrtfinale u Melburnu nakon trijumfa nad domaćim parom, Majom Džoint i Storm Hanter – 7:5, 7:6 (8-6). Meč su igrale na Margaret Kort areni i publici priredile pravi spektakl, uz veliki broj obrta i napet završetak. U prvom setu, Krunićeva i Danilina su gubile 2:5, ali su tada u potpunosti preokrenule tok meča. Uzele su četiri gema u nizu i stigle do 6:5, a zatim u ključnom trenutku spasile dve brejk lopte i osvojile set za vođstvo
