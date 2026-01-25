Medvedev se raspada i preti mu fijasko, Zverev dominantno do četvrtfinala

Nova pre 6 minuta
Medvedev se raspada i preti mu fijasko, Zverev dominantno do četvrtfinala

Krenuli su obračuni u osmini finala Australijan opena i doneli zanimljive rezultate WINNERBET vam donosi najzanimljivije vesti direktno iz Melburna.

U muškoj konkurenciji su igrali samo Karlos Alkaraz i Tomi Pol, a Španac je bio surov i dobio je sve ključne poene pa rezultat deluje ubedljivije nego što jeste. U prvom setu je preživeo dramu u taj-brejku, a potom sa po jednim brejkom dobio dva naredna seta za kupnih 7:6 (6), 6:4, 7:5. Dalje ga čeka okraj sa boljim iz duela Aleksa De Minora i Aleksandera Bublika koji se igra kasnije. Čekaju nas i uzbudljivi dueli između Aleksandra Zvereva i Fransiska Serundola i
