Mekinro izneo optužbe: „Čini mi se da je Siner bio favorizovan“

Nova pre 25 minuta  |  Autor: Dušan Marković
Australijan open ponovo se našao u centru pažnje zbog jedne odluke koja i dalje deli tenisku javnost.

WINNERBET vam donosi najzanimljivije vesti direktno iz Melburna. Organizatori su zbog ekstremne vrućine prekinuli meč Janika Sinera i nastavili ga pod krovom, što je potpuno legitimno po novim pravilima koja se primenjuju kada igranje na otvorenom postane opasno po zdravlje. Ipak, ne slažu se svi da je sve bilo “samo” proceduralno. Jedan od najglasnijih kritičara bio je Džon Mekinro, koji je u komentaru na „Eurosportu“ bez uvijanja izneo sumnju u odluku turnira.
