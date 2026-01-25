Novakova odluka koju su svi čekali: Povukao potez na Australijan openu pred veliki okršaj

Nova pre 17 minuta  |  Autor: Miodrag Dimitrijević
Novakova odluka koju su svi čekali: Povukao potez na Australijan openu pred veliki okršaj

Najbolji teniser svih vremena još jednom je odlučio da se čuva i da napravi sebi dodatni dan odmora na Australijan openu.

WINNERBET vam donosi najzanimljivije vesti direktno iz Melburna. Već je to uradio jednom ove sezone, pa nije bilo previše iznenađujuće što je odlučio da i ovog puta preskoči trening. U nedelju Đoković nije zakazao trening i nije trenirao što je, između redova, najavio i nakon što je srušio Botika van de Zandšulpa. „Ne razmišljam na terenu o tome da treba da čuvam energiju, to je pogrešan pristup meču. Generalno se osećam dobro, najbolje u poslednje vreme. Ne mogu
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Đoković doneo očekivanu odluku dan pred osminu finala AO

Đoković doneo očekivanu odluku dan pred osminu finala AO

Sport klub pre 32 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Australian OpenMelburn

Sport, najnovije vesti »

Novakova odluka koju su svi čekali: Povukao potez na Australijan openu pred veliki okršaj

Novakova odluka koju su svi čekali: Povukao potez na Australijan openu pred veliki okršaj

Nova pre 17 minuta
Nikola Jović zatrpao koš Jute kojoj nije pomogao ni Nurkićev tripl-dabl učinak

Nikola Jović zatrpao koš Jute kojoj nije pomogao ni Nurkićev tripl-dabl učinak

RTS pre 2 minuta
Vreme je za novo zlato: Evo gde možete gledati finale EP u vaterpolu Srbija - Mađarska

Vreme je za novo zlato: Evo gde možete gledati finale EP u vaterpolu Srbija - Mađarska

Kurir pre 7 minuta
Đoković doneo očekivanu odluku dan pred osminu finala AO

Đoković doneo očekivanu odluku dan pred osminu finala AO

Sport klub pre 32 minuta
Prva grend slem pobeda Lune Vujović, poraz Cvetkovićeve

Prva grend slem pobeda Lune Vujović, poraz Cvetkovićeve

Sport klub pre 37 minuta