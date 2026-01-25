Novakova odluka koju su svi čekali: Povukao potez na Australijan openu pred veliki okršaj

Najbolji teniser svih vremena još jednom je odlučio da se čuva i da napravi sebi dodatni dan odmora na Australijan openu.

WINNERBET vam donosi najzanimljivije vesti direktno iz Melburna. Već je to uradio jednom ove sezone, pa nije bilo previše iznenađujuće što je odlučio da i ovog puta preskoči trening. U nedelju Đoković nije zakazao trening i nije trenirao što je, između redova, najavio i nakon što je srušio Botika van de Zandšulpa. „Ne razmišljam na terenu o tome da treba da čuvam energiju, to je pogrešan pristup meču. Generalno se osećam dobro, najbolje u poslednje vreme. Ne mogu