Novi detalji sačekuše za navijače Zvezde u Tuzli: Svi su iz Splita i Banjaluke, trojica teško povređena

Nova pre 9 minuta  |  Autor: Dušan Marković
Novi detalji sačekuše za navijače Zvezde u Tuzli: Svi su iz Splita i Banjaluke, trojica teško povređena

Tri lica su teško povređena, dok je jedno zadržano na UKC-u Tuzle poslije masovne tuče navijača Hajduka i Crvene zvezde u blizini međunarodnog aerodroma.

Prema dosadašnjim informacijama iz medija, u pitanju je huliganska sačekuša za navijače Crvene zvezde koji su se vraćali sa utakmice košarkaškog kluba. Stefan Vukšić (2000) iz Prijedora zadržan je na liečenju na Klinici za anesteziju i reanimaciju. Teške telesne povrede konstatovane su u Klinici za ortopediju Nikoli Kalamandu (1983.) iz Teslića, Davidu Rikiću (2005.) iz Petrova i Zdravku Dujiću (2000.) iz Prijedora. Lakše telesne povrede zadobili su Miloš Adžić
