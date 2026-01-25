Šok u Melburnu: Novak u četvrtfinalu, Menšik se povukao

Novak Đoković se plasirao u četvrtfinale Australijan opena bez borbe.

WINNERBET vam donosi najzanimljivije vesti direktno iz Melburna. Njegov rival Jakub Menšik povukao se sa turnira bez borbe. Čeh se oglasio saopštenjem. „Nakon što smo uradili sve što je bilo moguće da probam da nastavim dalje primoran sam da se povučem sa Australijan opena zbog povrede mišića abdomena koja se pogoršala u poslednjih nekoliko mečeva,“ poručio je Menšik na društvenim mrežama i dodao: „Iako sam veoma razočaran, to što sam stigao do četvrtog kola ovde