Šokantna poruka iz Vašingtona: Ministar odbrane stao u odbranu ICE posle ubistva u Mineapolisu

Američki ministar odbrane Pit Hegset objavio je na društvenim mrežama grafiku sa uputstvima pod nazivom „kako izbeći ICE“, svega dan nakon što su savezni agenti američke imigracione službe (ICE) tokom operacije u Mineapolisu ubili muškarca.

Grafika sadrži tri kratka koraka: 1. Nemoj biti ovde ilegalno 2. Ne napadaj ICE agente 3. Poštuj savezne i državne zakone Hegsetova objava izazvala je burne reakcije, naročito jer je usledila neposredno nakon pucnjave u kojoj je stradao Aleks Preti. Ministar je u poruci odgovornost za incident prebacio na vlasti savezne države Minesote, kao i na, kako je naveo, „ludake na ulici“. „Hvala Bogu na patriotama iz ICE-a. Mi smo uz vas sto odsto. Vi spašavate ovu zemlju.