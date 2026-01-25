VIDEO Iva Jović (18) na nezapamćen način demolirala rivalku: Porušila sve rekorde u Melburnu, a onda usledila ova reakcija

Sa samo 18 godina je ušla u četvrtfinale u neverovatnom stilu, ukoliko već niste, dobro upamtite ime - Iva Jović.

WINNERBET vam donosi najzanimljivije vesti direktno iz Melburna. Amerikanka srpskog porekla savladala je rivalku sa 6:0, 6:1, pa je Julija Putinceva samo tražila način da što pre nestane sa terena. Ovom pobedom je Amerikanka srpskih korena obezbedila Top 20. Jović je vezala čak 10 osvojenih gemova zaredom, pa joj je bilo dovoljno tek 53 minuta da završi posao i po prvi put u karijeri stigne do grend slem četvrtfinala. Sada će imati priliku karijere jer će igrati