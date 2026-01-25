VIDEO Luka Dončić ponovo servirao osvetu

Nova pre 6 sati  |  Autor: Dušan Marković
VIDEO Luka Dončić ponovo servirao osvetu

Los Anđeles Lejkersi upisali su važnu pobedu u noći za nama, pošto su na svom terenu savladali Dalas Meverikse sa 116:110, u utakmici punoj uspona i padova, ali i u meču koji je na kraju imao jedno ime – Luka Dončić.

Slovenački as predvodio je tim iz “Grada anđela” sa 33 poena, osam skokova i 11 asistencija, a u samoj završnici pokazao je zašto se najveće utakmice prelamaju u rukama najvećih igrača. Dončić je postigao i poslednja četiri poena Lejkersa, a u ključnim trenucima iznudio je i faul u napadu, čime je pitanje pobednika praktično rešeno. Iako Dalas tokom sezone nije delovao loše, Džejson Kid je očigledno uspeo da dodatno motiviše ekipu za ovaj duel, pa su Meveriksi
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Jović postigao 23 poena u pobedi Majamija protiv Jute, Dončićevih 33 poena u Dalasu

Jović postigao 23 poena u pobedi Majamija protiv Jute, Dončićevih 33 poena u Dalasu

RTV pre 2 sata
Šek probao na slovenačkom sa Dončićem - nije išlo; Smit dobacio: "Probaj, kako si, brate"

Šek probao na slovenačkom sa Dončićem - nije išlo; Smit dobacio: "Probaj, kako si, brate"

B92 pre 3 sata
Jović postigao 23 poena u pobedi Majamija protiv Jute, Dončićevih 33 poena u Dalasu

Jović postigao 23 poena u pobedi Majamija protiv Jute, Dončićevih 33 poena u Dalasu

NIN pre 5 sati
Srbin je radio šta je hteo, odigrao je meč za pamćenje! Nikola Jović razbio Jutu, pogledajte najzanimljivije momente sa…

Srbin je radio šta je hteo, odigrao je meč za pamćenje! Nikola Jović razbio Jutu, pogledajte najzanimljivije momente sa utakmice! video

Kurir pre 5 sati
NBA liga: Jović postigao 23 poena u pobedi Majamija protiv Jute, Dončićevih 33 poena u Dalasu

NBA liga: Jović postigao 23 poena u pobedi Majamija protiv Jute, Dončićevih 33 poena u Dalasu

Dnevnik pre 5 sati
Drugi najbolji učinak sezone: Jović ubacio 23 poena u pobedi Majamija protiv Jute

Drugi najbolji učinak sezone: Jović ubacio 23 poena u pobedi Majamija protiv Jute

Newsmax Balkans pre 6 sati
Dončićev istorijski meč

Dončićev istorijski meč

B92 pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Los Anđeles

Sport, najnovije vesti »

Debi iz snova u 39. godini! Džeko za samo 20 minuta postigao prvenac za Šalke

Debi iz snova u 39. godini! Džeko za samo 20 minuta postigao prvenac za Šalke

IndeksOnline pre 14 minuta
Aston Vila posle dve decenije slavila u Njukaslu, moćni Čelsi lako sa Kristal Palasom, Notingem pokorio Brentford

Aston Vila posle dve decenije slavila u Njukaslu, moćni Čelsi lako sa Kristal Palasom, Notingem pokorio Brentford

Sportske.net pre 14 minuta
Odlazak iz Crvene zvezde?! Strani klub želi jedan od većih promašaja!

Odlazak iz Crvene zvezde?! Strani klub želi jedan od većih promašaja!

Hot sport pre 14 minuta
„ATP turnir neće biti u Srbiji sada, a verovatno ni ubuduće“: Đoković otkrio gde bi mogao da brani titulu iz Atine

„ATP turnir neće biti u Srbiji sada, a verovatno ni ubuduće“: Đoković otkrio gde bi mogao da brani titulu iz Atine

Nova pre 19 minuta
Hrvati napravili sačekušu navijačima Zvezde u Tuzli – mnogo povređenih i uhapšenih

Hrvati napravili sačekušu navijačima Zvezde u Tuzli – mnogo povređenih i uhapšenih

Sputnik pre 4 minuta