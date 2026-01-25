VIDEO Maestralna partija Nikole Jovića, Srbin ućutkao kritičare

Nikola Jović odigrao je vanserijsku utakmicu u dresu Majamija i pokazao zašto ga mnogi vide kao važan deo budućnosti Hita.

Mladi srpski košarkaš “plesao” je po parketu u Solt Lejk Sitiju i bio jedan od ključnih razloga zbog kojih je Majami razbio Jutu rezultatom 147:116. Jović je meč završio sa 23 poena, uz izuzetno efikasnu statistiku: 3/6 za dva, 3/6 za tri i 8/11 sa linije slobodnih bacanja. Pored toga, dodao je i tri skoka, jednu asistenciju, jednu ukradenu loptu i jednu blokadu, sve to za 25 minuta igre. Upravo ovakva svestranost je ono što trener Erik Spolstra želi od njega –