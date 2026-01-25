VIDEO Maestralna partija Nikole Jovića, Srbin ućutkao kritičare

Nova pre 18 minuta  |  Autor: Dušan Marković
VIDEO Maestralna partija Nikole Jovića, Srbin ućutkao kritičare

Nikola Jović odigrao je vanserijsku utakmicu u dresu Majamija i pokazao zašto ga mnogi vide kao važan deo budućnosti Hita.

Mladi srpski košarkaš “plesao” je po parketu u Solt Lejk Sitiju i bio jedan od ključnih razloga zbog kojih je Majami razbio Jutu rezultatom 147:116. Jović je meč završio sa 23 poena, uz izuzetno efikasnu statistiku: 3/6 za dva, 3/6 za tri i 8/11 sa linije slobodnih bacanja. Pored toga, dodao je i tri skoka, jednu asistenciju, jednu ukradenu loptu i jednu blokadu, sve to za 25 minuta igre. Upravo ovakva svestranost je ono što trener Erik Spolstra želi od njega –
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Luka Dončić se raspucao protiv bivšeg tima: Oterali ga jer je debeo, pa dobili "po nosu"

Luka Dončić se raspucao protiv bivšeg tima: Oterali ga jer je debeo, pa dobili "po nosu"

Mondo pre 8 minuta
Luka Dončić nastavio da gazi Dalas! Slovenac brutalnom partijom uništio bivši tim! (video)

Luka Dončić nastavio da gazi Dalas! Slovenac brutalnom partijom uništio bivši tim! (video)

Kurir pre 28 minuta
Dončić voli da igra protiv bivšeg tima - nova pobeda Lejkersa

Dončić voli da igra protiv bivšeg tima - nova pobeda Lejkersa

RTS pre 48 minuta
Tripl-dabl rekord Nurkića: Jović i Dončić „podivljali“ na zapadu

Tripl-dabl rekord Nurkića: Jović i Dončić „podivljali“ na zapadu

Sport klub pre 33 minuta
Nikola pokazao zašto je dobio ugovor od 62 miliona evra: Dominirao protiv Nurkića u NBA ligi

Nikola pokazao zašto je dobio ugovor od 62 miliona evra: Dominirao protiv Nurkića u NBA ligi

Mondo pre 23 minuta
Konačno - Nikola Jović! Čas košarke srpskog asa: Izašao na teren i demolirao protivnika!

Konačno - Nikola Jović! Čas košarke srpskog asa: Izašao na teren i demolirao protivnika!

Kurir pre 58 minuta
Jusuf Nurkić ispisao istoriju! Niko u istoriji franšize nije ovo uspeo da uradi

Jusuf Nurkić ispisao istoriju! Niko u istoriji franšize nije ovo uspeo da uradi

Telegraf pre 18 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Košarka

Sport, najnovije vesti »

Sabalenka srušila Đokovićev niz i plasirala se među osam najboljih u Melburnu

Sabalenka srušila Đokovićev niz i plasirala se među osam najboljih u Melburnu

RTS pre 8 minuta
Zverev gazi od starta, drama grend slem šampionke

Zverev gazi od starta, drama grend slem šampionke

Nova pre 8 minuta
Najbolji rezultat u karijeri Ive Jović i oboren rekord Venus Vilijams na Australijan openu

Najbolji rezultat u karijeri Ive Jović i oboren rekord Venus Vilijams na Australijan openu

RTS pre 8 minuta
„Menšik je budućnost tenisa, ali niko nije kao Đoković“

„Menšik je budućnost tenisa, ali niko nije kao Đoković“

Sport klub pre 8 minuta
„Delfini“ večeras igraju za evropski tron: Samo zlato – ništa manje, protiv Mađara publika vetar u leđa

„Delfini“ večeras igraju za evropski tron: Samo zlato – ništa manje, protiv Mađara publika vetar u leđa

Dnevnik pre 8 minuta