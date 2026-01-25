Zverev gazi od starta, drama grend slem šampionke

Nova pre 8 minuta  |  Autor: Dušan Marković
Zverev gazi od starta, drama grend slem šampionke

Krenuli su obračuni u osmini finala Australijan opena i doneli zanimljive rezultate WINNERBET vam donosi najzanimljivije vesti direktno iz Melburna.

U muškoj konkurenciji su igrali samo Karlos Alkaraz i Tomi Pol, a Španac je bio surov i dobio je sve ključne poene pa rezultat deluje ubedljivije nego što jeste. U prvom setu je preživeo dramu u taj-brejku, a potom sa po jednim brejkom dobio dva naredna seta za kupnih 7:6 (6), 6:4, 7:5. Dalje ga čeka okraj sa boljim iz duela Aleksa De Minora i Aleksandera Bublika koji se igra kasnije. Čekaju nas i uzbudljivi dueli između Aleksandra Zvereva i Fransiska Serundola i
Najbolji rezultat u karijeri Ive Jović i oboren rekord Venus Vilijams na Australijan openu

Karlos Alkaraz poslao moćnu poruku Đokoviću i rivalima! Španac nema nameru da se zaustavi!

Alkaraz počeo usporeno, pa ubedljivo savladao Pola za četvrtfinale Australijan opena

Krunić i Danilina u četvrtfinalu Australijan opena u dublu

Sabalenka i Jović u četvrfinalu Australijan opena

Krunić posle drame u osmini finala, sledi najteža prepreka ka tituli u Melburnu

Australijan open, osmina finala – rezultati

Sabalenka srušila Đokovićev niz i plasirala se među osam najboljih u Melburnu

Zverev gazi od starta, drama grend slem šampionke

Najbolji rezultat u karijeri Ive Jović i oboren rekord Venus Vilijams na Australijan openu

„Menšik je budućnost tenisa, ali niko nije kao Đoković“

„Delfini“ večeras igraju za evropski tron: Samo zlato – ništa manje, protiv Mađara publika vetar u leđa

