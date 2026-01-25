Aksios: Razgovori u Abu Dabiju znatno približili sastanak Putina i Zelenskog

Politika pre 1 sat
Aksios: Razgovori u Abu Dabiju znatno približili sastanak Putina i Zelenskog

„Sastanak u Abu Dabiju bio je ključni korak ka prelasku u sledeću fazu pregovora. Veoma smo blizu sastanka između Putina i Zelenskog”

Trilateralni razgovori u Abu Dabiju otvorili su put sastanku ruskog i ukrajinskog predsednika, Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog, u veoma bliskoj budućnosti, prenosi američki portal Aksios, pozivajući se na izjavu američkog zvaničnika. „Sastanak u Abu Dabiju bio je ključni korak ka prelasku u sledeću fazu pregovora. Veoma smo blizu sastanka između Putina i Zelenskog”, naveo je zvaničnik. On je dodao da bi, ako se tokom sledećeg trilateralnog sastanka u Abu
