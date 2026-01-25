Protesti se šire nakon ubistva Aleksa Pretija

Politika pre 10 minuta
Protesti se šire nakon ubistva Aleksa Pretija

Nakon što je agent granične policije ubio Aleksa Pretija, demonstracije su se proširile od Njujorka do Los Anđelesa

Pucnjava u Mineapolisu u kojoj je agent granične policije ubio Aleksa Pretija pokrenula je proteste protiv oštrijih mera imigracione kontrole u brojnim gradovima širom SAD. Na mestu u Mineapolisu gde je Aleks Preti ubijen i danas se okupljaju građani, dok improvizovano spomen-obeležje na kojem se nalaze cveće i sveće nastavlja da raste, prenosi CNN. Pregršt cveća, sveća i poruka nalazi se na lokaciji gde je ubijen. Temperatura je minus 10 Celzijusovih stepeni, a
