Više od 12.000 letova otkazano širom SAD zbog snežne oluje

pre 4 sati
Više od 12.000 letova otkazano širom SAD zbog snežne oluje

Oko 140 miliona ljudi, ili više od 40 odsto stanovništva SAD, bilo je pod upozorenjem na zimsku oluju od Novog Meksika do Nove Engleske

Više od 12.000 letova širom SAD, planiranih za vikend, otkazano je nakon što je velika snežna i ledena oluja napravila haos širom zemlje, preteći da izazove i prekide u snabdevanju električnom energijom. Oko 140 miliona ljudi, ili više od 40 odsto stanovništva SAD, bilo je pod upozorenjem na zimsku oluju od Novog Meksika do Nove Engleske. Prognoza Nacionalne meteorološke službe upozorila je na široko rasprostranjene jake snežne padavine i ledeni pojas koji se
