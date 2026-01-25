Zvezdine navijače napali članovi „Torcide" kod aerodroma u Tuzli

Politika pre 12 minuta
Zvezdine navijače napali članovi „Torcide" kod aerodroma u Tuzli

Povređeno 23 lica, među kojima i policajac

Prilikom povratka navijača Crvene zvezde iz Švedske, kod aerodroma u Tuzli napali su ih najvatreniji navijači Hajduka iz Hrvatske. Incident se desio u blizini Međunarodnog aerodroma u Tuzli, gde jeTorcida napravila Delijama sačekušu, prenosi RTRS. Kako se navodi, reč je o grupi navijača Crvene zvezde koja se vraćala iz Švedske nakon utakmice protiv Malmea u okviru Lige Evrope. Navijači Zvezde sleteli su na tuzlanski aerodrom i organizovano krenuli dalje, kada je
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Tuča navijača Crvene zvezde i Hajduka kod aerodroma u Tuzli – 18 povređenih, privedene 93 osobe

Tuča navijača Crvene zvezde i Hajduka kod aerodroma u Tuzli – 18 povređenih, privedene 93 osobe

RTS pre 12 minuta
Ovo su imena navijača Torcide i Delija koje su učestvovale u tuči: Stefanu iz Prijedora povređena kičma

Ovo su imena navijača Torcide i Delija koje su učestvovale u tuči: Stefanu iz Prijedora povređena kičma

Telegraf pre 12 minuta
Da li je Torcida imala dojavu o putanji Delija? Hrvatska policija ih već “drukala” Šveđanima

Da li je Torcida imala dojavu o putanji Delija? Hrvatska policija ih već “drukala” Šveđanima

Telegraf pre 2 minuta
Navijači Hajduka napali navijače Crvene zvezde u Tuzli, povređene 23 osobe

Navijači Hajduka napali navijače Crvene zvezde u Tuzli, povređene 23 osobe

Danas pre 32 minuta
Kako su se huligani iz Splita našli u Tuzli i napali Delije?! Region bruji o žestokom sukobu: Brojna pitanja posle haosa koji…

Kako su se huligani iz Splita našli u Tuzli i napali Delije?! Region bruji o žestokom sukobu: Brojna pitanja posle haosa koji je sve šokirao!

Kurir pre 42 minuta
Jedan navijač ima povrede kičme i grudnog koša: Oglasila se bolnica u Tuzli posle napada Torcide na Delije

Jedan navijač ima povrede kičme i grudnog koša: Oglasila se bolnica u Tuzli posle napada Torcide na Delije

Telegraf pre 52 minuta
Odakle gomila huligana iz Splita u Tuzli? Brojna pitanja posle napada Torcide na "Delije"?

Odakle gomila huligana iz Splita u Tuzli? Brojna pitanja posle napada Torcide na "Delije"?

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaDelijeHrvatskaAerodromŠvedskaTuzlaMalmeLiga Evrope

Sport, najnovije vesti »

Tuča navijača Crvene zvezde i Hajduka kod aerodroma u Tuzli – 18 povređenih, privedene 93 osobe

Tuča navijača Crvene zvezde i Hajduka kod aerodroma u Tuzli – 18 povređenih, privedene 93 osobe

RTS pre 12 minuta
Ko je koga izdao, Konte Juventus ili Juventus Kontea?

Ko je koga izdao, Konte Juventus ili Juventus Kontea?

Sportske.net pre 7 minuta
Menšik se povukao zbog povrede, Đoković bez borbe u četvrtfinalu Australijan opena

Menšik se povukao zbog povrede, Đoković bez borbe u četvrtfinalu Australijan opena

NIN pre 12 minuta
Direktno u top 8: Đoković bez borbe u četvrtfinalu Australijan opena!

Direktno u top 8: Đoković bez borbe u četvrtfinalu Australijan opena!

Hot sport pre 12 minuta
Šok u Melburnu: Novak direktno u četvrtfinalu, Menšik se povukao sa Australijan opena

Šok u Melburnu: Novak direktno u četvrtfinalu, Menšik se povukao sa Australijan opena

Euronews pre 12 minuta