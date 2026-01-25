Jednim saopštenjem Grada Prokuplja se ništa ne rešava!

Prokuplje press pre 1 sat  |  Biljana Roganović
Jednim saopštenjem Grada Prokuplja se ništa ne rešava!

-Radovi na Gimnaziji plaćeni su milionima evra iz džepova građana.

I to je jedina polazna tačka o kojoj mora da se govori. Kada nešto košta toliko, onda mora i da traje, a ne da se raspada- prokomentarisao je urušavanje fasade na zgradi Gimnazije u Prokuplju samostalni odbornik Mladen Kostić. „Pročitao sam saopštenje Grada i iskreno – da nije tužno, bilo bi smešno. Opet mnogo priče, a nijedan odgovor. Fasada se sama od sebe nije odlepila, niti je pala s neba. Neko je to radio, neko je to nadzirao i neko je to potpisao. U ovom
