Luksemburški dnevnik: Vučić besneo zbog evroparlamentaraca, Brnabić glumila propagandnog papagaja

Srbija je kandidat za člana EU, ali su uvrede na račun evroposlanika koji su posetili Beograd pokazale da se pod vlašću Aleksandra Vučića sve više udaljava od EU.

Tako piše dnevnik Tageblat i dodaje da Srbija nije odlučila da li želi u Uniju, u savez sa Rusijom i Kinom ili nešto treće. Dnevnik piše da je "autoritarni" šef države Vučić već i pre dolaska devetočlane delegacije u Beograd prošlog četvrtka nekontrolisano dao maha svom negodovanju, iako se "Srbi rado hvale svojom tradicionalnom gostoljubivošću". "'Mrzitelji Srba' iz Evropskog parlamenta nisu Beograd ni pitali, niti su informisali, besneo je prošle nedelje