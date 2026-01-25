Najmanje 20 američkih država proglasilo vanredno stanje zbog snežne oluje

Najmanje 20 američkih saveznih država proglasilo je vanredno stanje zbog nevremena i snežne oluje. Najmanje 400.000 korisnika danas je bez struje.

Više od 180 miliona ljudi je u pripravnosti zbog masivne oluje koja se proteže od Novog Meksika do Mejna i očekuje se da ce paralizovati jug SAD ledom i snegom, prenosi ABC njuz. Kako je navedeno, vanredno stanje proglasili su Alabama, Arkanzas, Delaver, Džordžija, Indijana, Kanzas, Kentaki, Luizijana, Merilend, Misisipi, Misuri, Nju Džerzi, Njujork, Severna Karolina, Pensilvanija, Južna Karolina, Tenesi, Teksas i Virdžinija. Glavni grad Vašington, koji pripada