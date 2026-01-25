VIDEO "Amfiteatri prazni, a Kampus pun": Studenti najavili bojkot nastave zbog otkaza Jeleni Kleut

Studenti u blokadi fakulteta Univerzteta u Novom Sadu saopštili su da do daljeg bojkotuju nastavu zbog otkaza koji je dobila profesorka sa Odseka za medijske studije Jelena Kleut.

Kako su naveli na mrežama, u ponedeljak će amfiteatri biti prazni, ali Kampus pun. "Stupamo u bojkot nastave do daljeg, dok se na nivou Univerziteta u Novom Sadu bojkot nastave organizuje u ponedeljak, 26. januara kao vid akademske i društvene solidarnosti sa profesorkom Jelenom Kleut, njenim kolegama i studentima, kao i sa Filozofskim fakultetom", naveli su studenti. Dodali su da bojkot predstavlja odgovor na ozbiljno narušavanje autonomije univerziteta i