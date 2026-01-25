VIDEO "Amfiteatri prazni, a Kampus pun": Studenti najavili bojkot nastave zbog otkaza Jeleni Kleut

Radio 021 pre 1 sat  |  021.rs
VIDEO "Amfiteatri prazni, a Kampus pun": Studenti najavili bojkot nastave zbog otkaza Jeleni Kleut

Studenti u blokadi fakulteta Univerzteta u Novom Sadu saopštili su da do daljeg bojkotuju nastavu zbog otkaza koji je dobila profesorka sa Odseka za medijske studije Jelena Kleut.

Kako su naveli na mrežama, u ponedeljak će amfiteatri biti prazni, ali Kampus pun. "Stupamo u bojkot nastave do daljeg, dok se na nivou Univerziteta u Novom Sadu bojkot nastave organizuje u ponedeljak, 26. januara kao vid akademske i društvene solidarnosti sa profesorkom Jelenom Kleut, njenim kolegama i studentima, kao i sa Filozofskim fakultetom", naveli su studenti. Dodali su da bojkot predstavlja odgovor na ozbiljno narušavanje autonomije univerziteta i
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Studenti Filozofskog fakulteta u Novom Sadu do daljnjeg bojkotuju nastavu

Studenti Filozofskog fakulteta u Novom Sadu do daljnjeg bojkotuju nastavu

Danas pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi Sadbojkot

Društvo, najnovije vesti »

Kad ustaše prodaju ulje

Kad ustaše prodaju ulje

N1 Info pre 38 minuta
Moć mreže

Moć mreže

Danas pre 34 minuta
"Love" prekršaj već na 300 metara: Sve o radarima u Srbiji: Evo da li vas "vide" i kada ih prođete, šta sve snimaju i sve…

"Love" prekršaj već na 300 metara: Sve o radarima u Srbiji: Evo da li vas "vide" i kada ih prođete, šta sve snimaju i sve ostalo što treba da znate

Blic pre 1 sat
Sveta Tatjana Velika, zaštitnica studenata: Žene i devojke obraćaju joj se sa verom, velika čuda su se dešavala na njene…

Sveta Tatjana Velika, zaštitnica studenata: Žene i devojke obraćaju joj se sa verom, velika čuda su se dešavala na njene molitve

Dnevnik pre 54 minuta
Važno obaveštenje za vozače: Na ovim putnim pravcima treba biti oprezan, ima snega

Važno obaveštenje za vozače: Na ovim putnim pravcima treba biti oprezan, ima snega

Dnevnik pre 44 minuta