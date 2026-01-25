Advokatska komora Srbije o izjavi Vučića: Nedostojan i neprihvatljiv napad na advokaturu

“Ovakve izjave predstavljaju nedostojan i neprihvatljiv napad na advokaturu kao ustavnu, samostalnu i nezavisnu službu pružanja pravne pomoći, ali i opasno obmanjivanje građana, koje može proizvesti teške i nesagledive posledice po njihova imovinska i druga prava”, navodi se u saopštenju.

Pravo na pravnu pomoć, kako je navela AKS, predstavlja jedno od osnovnih ljudskih prava, garantovano Ustavom Srbije, Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i stalnom praksom Evropskog suda za ljudska prava u pogledu prava na pristup sudu i efikasnu pravnu zaštitu. “Javno pozivanje građana da se tog prava odreknu, uz istovremeno diskreditovanje onih koji su po Ustavu i međunarodnim standardima ovlašćeni da pravnu pomoć pružaju, predstavlja direktan udar na