Zbog obrušavanja fasade nastava u Gimnaziji u Prokuplju prelazi na onlajn

Nastava u Gimnaziji i Medicinskoj školi „Dr Aleksa Savić“ u Prokuplju od danas će se privremeno odvijati onlajn, nakon što je 25. januara 2026. godine došlo do obrušavanja dela fasade sa glavnog ulaza u školsku zgradu.

Ova informacija prosleđena je roditeljima putem Viber grupa, a potvrđena je i u zvaničnom obaveštenju koje su potpisali direktori obe škole. U obaveštenju se navodi da su uprave škola odmah preduzele sve neophodne mere i o incidentu obavestile nadležne inspekcijske organe, službe Grada Prokuplja i savetnika za bezbednost i zdravlje na radu. „Do dobijanja saglasnosti nadležnih organa za korišćenje objekta, nastava će se privremeno realizovati u onlajn formatu, po