Zbog obrušavanja fasade nastava u Gimnaziji u Prokuplju prelazi na onlajn

Rešetka pre 2 sata
Zbog obrušavanja fasade nastava u Gimnaziji u Prokuplju prelazi na onlajn

Nastava u Gimnaziji i Medicinskoj školi „Dr Aleksa Savić“ u Prokuplju od danas će se privremeno odvijati onlajn, nakon što je 25. januara 2026. godine došlo do obrušavanja dela fasade sa glavnog ulaza u školsku zgradu.

Ova informacija prosleđena je roditeljima putem Viber grupa, a potvrđena je i u zvaničnom obaveštenju koje su potpisali direktori obe škole. U obaveštenju se navodi da su uprave škola odmah preduzele sve neophodne mere i o incidentu obavestile nadležne inspekcijske organe, službe Grada Prokuplja i savetnika za bezbednost i zdravlje na radu. „Do dobijanja saglasnosti nadležnih organa za korišćenje objekta, nastava će se privremeno realizovati u onlajn formatu, po
Otvori na resetka.rs

Povezane vesti »

Obrušio se deo fasade gimnazije u Prokuplju renovirane pre pet godina

Obrušio se deo fasade gimnazije u Prokuplju renovirane pre pet godina

Jugmedia pre 20 minuta
Pao deo fasade Gimnazije u Prokuplju: Tončev tvrdi – radovi izvedeni po projektu

Pao deo fasade Gimnazije u Prokuplju: Tončev tvrdi – radovi izvedeni po projektu

Glas juga pre 2 sata
Novica Tončev: Moja firma nije kriva za pad fasade Gimnazije u Prokuplju

Novica Tončev: Moja firma nije kriva za pad fasade Gimnazije u Prokuplju

Vreme pre 3 sata
U Gimnaziji i Medicinskoj onlajn nastava do daljeg!

U Gimnaziji i Medicinskoj onlajn nastava do daljeg!

Prokuplje press pre 2 sata
Još uvek se ne zna ima li sutra nastave u Gimnaziji

Još uvek se ne zna ima li sutra nastave u Gimnaziji

Prokuplje press pre 3 sata
Obrušio se deo fasade gimnazije u Prokuplju renovirane pre pet godina: Izvođač je bila "Tončev gradnja"

Obrušio se deo fasade gimnazije u Prokuplju renovirane pre pet godina: Izvođač je bila "Tončev gradnja"

Radio 021 pre 3 sata
Pet godina nakon renoviranja, obrušio se deo fasade: ko je kriv za incident u prokupačkoj Gimnaziji (FOTO)

Pet godina nakon renoviranja, obrušio se deo fasade: ko je kriv za incident u prokupačkoj Gimnaziji (FOTO)

Insajder pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Prokuplje

Društvo, najnovije vesti »

Porfirije: Brat nije samo onaj koji misli kao mi, već svaki čovek – naročito kada je drugačiji

Porfirije: Brat nije samo onaj koji misli kao mi, već svaki čovek – naročito kada je drugačiji

Danas pre 21 minuta
Voz iz Prijepolja stajao više od dva sata u Lazarevcu: Putnici čekali bez informacija

Voz iz Prijepolja stajao više od dva sata u Lazarevcu: Putnici čekali bez informacija

Danas pre 1 sat
Da li predsednik Vučićevog Pokreta za narod i državu u Nišu dr Milan Lazarević gomila funkcije i poslove za sebe i „svoje“?…

Da li predsednik Vučićevog Pokreta za narod i državu u Nišu dr Milan Lazarević gomila funkcije i poslove za sebe i „svoje“?

Danas pre 1 sat
"Pozivam vas da evropsko zlato ponovo proslavimo u Hramu Svetog Save", patrijarh Porfirije čestitao vaterpolistima zlatnu…

"Pozivam vas da evropsko zlato ponovo proslavimo u Hramu Svetog Save", patrijarh Porfirije čestitao vaterpolistima zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu: "Čestitam vam i radujem se"

Blic pre 36 minuta
Studenti u sredu organizuju skup podrške zaposlenima na Medicinskom fakultetu u Beogradu

Studenti u sredu organizuju skup podrške zaposlenima na Medicinskom fakultetu u Beogradu

Danas pre 1 sat