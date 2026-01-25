Arktički talas zahvatio dve trećine SAD – sedmoro mrtvih, 800.000 korisnika bez struje

Sneg, ledena kiša i duboki minus parališu dve trećine teritorije Sjedinjenih Američkih Država. Sedam osoba preminulo od posledica hipotermije. Stotine hiljada ljudi je bez struje, a otkazane su hiljade letova. Vanredna situacija proglašena je u 23 savezne države.

Dok arktički vazduh osvaja SAD, sneg se pojačava, a temperatura strmoglavo pada. U kombinaciji sa vetrom temperatura se spušta ispod minus 40 stepeni. Gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani rekao je da je najmanje pet osoba preminulo tokom vikenda usled niskih temperatura i snega. Kako je dodao, zasad ne postoji indicija da su žrtve bile beskućnici. Ministarstvo zdravlja savezne države Luizijana smrt dvojice muškaraca iz okruga Kado pripisalo je oluji nakon što su