Danas sednica Vlade o pitanjima od strateškog značaja za Srbiju, prisustvovaće i Vučić

RTV pre 22 minuta  |  Tanjug
BEOGRAD - Tematska sednica Vlade Republike Srbije, na kojoj će biti razmatrana ključna pitanja od strateškog značaja za Srbiju, biće održana danas u 11 sati, a predsednik Vlade prof. dr Đuro Macut na sednicu je pozvao i predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednicu Skupštine Anu Brnabić.

Na sednici će biti razmatrana ključna pitanja od strateškog značaja za Republiku Srbiju, sa posebnim osvrtom na ukupne političke i ekonomske prilike u zemlji i svetu, kao i na realizaciju razvojnih i infrastrukturnih projekata od nacionalnog značaja, među kojima je i projekat Ekspo, saopšteno je iz Vlade Srbije. Sednica će početi u 11 sati, u Palati Srbija.
