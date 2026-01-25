Finale Evropskog prvenstva u vaterpolu - "Delfini" igraju protiv reprezentacije Mađarske

RTV pre 39 minuta  |  Tanjug
Finale Evropskog prvenstva u vaterpolu - "Delfini" igraju protiv reprezentacije Mađarske

BEOGRAD - Vaterpolo reprezentacija Srbije igra večeras od 20 sati i 30 minuta finalni meč Evropskog prvenstva, a protivnik im je reprezentacija Mađarske. Srbija se plasirala u finale pobedom nad Italijom u polufinalu.

Reprezentacija Srbije je takmičenje na Evropskom prvenstvu počela u grupi C, gde je odigrala mečeve proti Holandije, Izraela i Španije. U prvoj utakmici, koju su naši reprezentativci odigrali protiv Holandije, došli su do pobede nakon peteraca. U regularnom delu utakmice, rezultat je bio 13:13, ali su naši bili bolji u šutiranju peteraca i došli do pobede rezultatom 18:16. U drugoj utakmici olimpijski šampion Srbija je pobedila Svetskog i Evropskog prvaka Španiju
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Vaterpolisti Srbije večeras protiv selekcije Mađarske u finalu EP

Vaterpolisti Srbije večeras protiv selekcije Mađarske u finalu EP

Radio 021 pre 39 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

VaterpoloEvropsko prvenstvoHolandijaIzraelEvropsko prvenstvo u vaterpoluItalijaŠpanijaMađarska

Sport, najnovije vesti »

Sabalenka srušila Đokovićev niz i plasirala se među osam najboljih u Melburnu

Sabalenka srušila Đokovićev niz i plasirala se među osam najboljih u Melburnu

RTS pre 9 minuta
Luka Dončić se raspucao protiv bivšeg tima: Oterali ga jer je debeo, pa dobili "po nosu"

Luka Dončić se raspucao protiv bivšeg tima: Oterali ga jer je debeo, pa dobili "po nosu"

Mondo pre 8 minuta
Karlos Alkaraz poslao moćnu poruku Đokoviću i rivalima! Španac nema nameru da se zaustavi!

Karlos Alkaraz poslao moćnu poruku Đokoviću i rivalima! Španac nema nameru da se zaustavi!

Kurir pre 4 minuta
Hoi oborio svetski rekord na 800 metara star 28 godina

Hoi oborio svetski rekord na 800 metara star 28 godina

RTS pre 9 minuta
Zverev gazi od starta, drama grend slem šampionke

Zverev gazi od starta, drama grend slem šampionke

Nova pre 9 minuta