Finale Evropskog prvenstva u vaterpolu - "Delfini" igraju protiv reprezentacije Mađarske

BEOGRAD - Vaterpolo reprezentacija Srbije igra večeras od 20 sati i 30 minuta finalni meč Evropskog prvenstva, a protivnik im je reprezentacija Mađarske. Srbija se plasirala u finale pobedom nad Italijom u polufinalu.

Reprezentacija Srbije je takmičenje na Evropskom prvenstvu počela u grupi C, gde je odigrala mečeve proti Holandije, Izraela i Španije. U prvoj utakmici, koju su naši reprezentativci odigrali protiv Holandije, došli su do pobede nakon peteraca. U regularnom delu utakmice, rezultat je bio 13:13, ali su naši bili bolji u šutiranju peteraca i došli do pobede rezultatom 18:16. U drugoj utakmici olimpijski šampion Srbija je pobedila Svetskog i Evropskog prvaka Španiju