Noem: Muškarac koji je upucan u Minesoti bio je učesnik nasilnih nereda

VAŠINGTON - Američka ministarka za nacionalnu bezbednost Kristi Noem izjavila je da je Aleks Preti koga je policija u subotu upucala u Mineapolisu bio učesnik "nasilnih nereda".

Noem je na konferenciji za novinare u Vašingtonu kazala da ne zna za nijednog "mirnog demonstranta" koji se na protestu "pojavio sa pištoljem i municijom", a ne sa transparentima, prenosi danas CNN. "Ovo su nasilni neredi. Imamo nekoga ko se pojavio sa oružjem i koristi ga da napada policajce. Ova osoba je otišla i ometala njihove operacije sprovođenja zakona, napala te policajce, imala je oružje kod sebe i više desetina metaka", rekla je Noem. Noem nije direktno