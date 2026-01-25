Srbija i Mađarska u borbi za zlato na Evropskom prvenstvu

BEOGRAD - Vaterpolo reprezentacija Srbije igra večeras od 20 sati i 30 minuta finalni meč Evropskog prvenstva, a protivnik im je reprezentacija Mađarske. Srbija se plasirala u finale pobedom nad Italijom u polufinalu.

Evropsko prvenstvo u vaterpolu, 37. po redu i treće u Beogradu, stiglo je do same završnice. Srbija će pred domaćom publikom imati priliku da se posle osmogodišnje pauze vrati na evropski tron, dok Mađarska brani status najuspešnije selekcije u istoriji kontinentalnih šampionata. Srbija u trećem beogradskom finalu Evropskog prvenstva Srbija i Mađarska sastale su se u borbi za evropsku titulu tri puta – Mađarska je slavila 1997, a Srbija 2006. i 2014. godine. Srbija