KIJEV,MOSKVA - Rat u Ukrajini – 1.432. dan. Mediji prenose da je u trilateralnim razgovorima u Abu Dabiju najteže bilo teritorijalno pitanje, a između ostalog razmatralo se stvaranje tampon zone. Takođe, saznaju i da je nova runda zakazana za 1. februar.

Kijev je optužio Moskvu za masovni napad na Ukrajinu, u kome je ranjeno više desetina civila, dok su trajali mirovni pregovori u Abu Dabiju. Rusija raketama nije pogodila samo ukrajinski narod već i "pregovarački sto", poručeno je iz Kijeva. I Rusija je uzvratila optužbama zbog napada na vozilo hitne pomoći u Hersonskoj oblasti u kome su poginule tri osobe. Ukrajinci su masovno napali HIMARS-om Belgorod. Kijevski režim je umesto mira napravio korak ka eskalaciji