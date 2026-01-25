HITNO UPOZORENJE MUP-a: Ako vam stigne ova poruka – ne odgovarajte! Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala upozorava na sve učestalije lažne mejlove koji se predstavljaju kao sudovi i tužilaštva Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, koja djeluje u okviru Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, izdala je hitno upozorenje građanima zbog porasta internet prevara u kojima se nepoznata lica lažno predstavljaju kao sudovi, tužilaštva