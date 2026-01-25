Požar u Novom Pazaru lokalizovan, ali su vatrogasci i dalje tu

Požar koji je juče izbio u magacinima u Novom Pazaru je lokalizovan, ali se i dalje gasi.

Očekuje se da uviđaj bude obavljen danas ili sutra, nakon čega bi trebalo da se zna i uzrok izbijanja požara. Načelnik Odeljenja za vanredne situacije u Novom Pazaru Darko Belić rekao je za Radio televiziju Srbije (RTS) da će vatrogasci biti na licu mesta sve dok požar ne bude bio ugašen. „Mi ćemo gasiti požar do konačne likvidacije. Nadam se da će to biti u toku dana, ali sve do onog trenutka dok mi ne budemo 100 odsto sigurni, bićemo tu“, naveo je Belić. Dodao je