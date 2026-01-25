Udruženje Nišlije da se pitaju: Topoli staroj više vekova preti opasnost od otrova i seče grana

Udruženje „Nišlije da se pitaju“ saopštilo je danas da pruža punu podršku Nišlijki Ani Golubović iz naselja Donja Vrežina koja vodi bitku da zaštiti više vekova staro stablo crne topole, impozantnih dimenzija i izuzetne lepote.

Stablo je, kazali su, visine preko 30 metara i obima 5,15 metara, a rezistograf je pokazao da se radi o zdravom drvetu. Odbornica Udruženja „Nišlije da se pitaju“ Tamara Milenković Kerković kazala je da topoli preti opasnost od komšija koji žele da iseku grane i sipaju otrov u koren stabla i to zato jer krošnja manjim delom prelazi na njihove parcele. „Stručnjaci iz republičkog Zavoda za zaštitu prirode najavili su svoj dolazak već za sutra, 26. januar i, nakon