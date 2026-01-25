Triler na Margaret Kortu, Krunić i Danilina u četvrtfinalu AO!

Aleksandra Krunić i Ana Danilina i na ovogodišnjem Australijan openu pokazuju da je spajanje prošlog proleća bio – pun pogodak.

Sada su Krunićeva i Danilina u četvrtfinalu u Melburnu posle pobede nad domaćim takmičarkama Majom Džoint i Storm Hanter 7:5, 7:6 (8-6). Aleksandra i Ana imale su priliku da igraju na Margaret Kort areni i pružile su publici izuzetno zanimljiv meč pun preokreta. U prvom setu su Krunićeva i Danilina okrenule 2:5. Uzele četiri gema u nizu prilično lako čak, da bi na 6:5 spasle dve brejk lopte i povele 1-0. Kada su povele sa 4:0 u drugom setu, pomislili smo da je kraj