Sport klub pre 37 minuta  |  Autor: Saša Ozmo
Triler na Margaret Kortu, Krunić i Danilina u četvrtfinalu AO!

Aleksandra Krunić i Ana Danilina i na ovogodišnjem Australijan openu pokazuju da je spajanje prošlog proleća bio – pun pogodak.

Sada su Krunićeva i Danilina u četvrtfinalu u Melburnu posle pobede nad domaćim takmičarkama Majom Džoint i Storm Hanter 7:5, 7:6 (8-6). Aleksandra i Ana imale su priliku da igraju na Margaret Kort areni i pružile su publici izuzetno zanimljiv meč pun preokreta. U prvom setu su Krunićeva i Danilina okrenule 2:5. Uzele četiri gema u nizu prilično lako čak, da bi na 6:5 spasle dve brejk lopte i povele 1-0. Kada su povele sa 4:0 u drugom setu, pomislili smo da je kraj
