Uhapšeni zbog iznude, sumnja se da ima još oštećenih

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva, uhapsili su A.

Đ. (1982) iz Niša zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela protivpravno lišenje slobode i iznuda u pokušaju, saopštila je Policijska uprava u Nišu. Po istom nalogu, policija je uhapsila i A. S. (2006), takođe iz Niša, koji se sumnjiči da je izvršio krivično delo protivpravno lišenje slobode u pomaganju. Кako se navodi u saopštenju policije, osumnjičeni su juče u Nišu presreli dvadesetpetogodišnjeg mladića, nakon čega su ga odvezli do kuće A. Đ.,
