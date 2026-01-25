Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Srbija - Mađarska u finalu Evropskog prvenstva u vaterpolu

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Srbija - Mađarska u finalu Evropskog prvenstva u vaterpolu

Vaterpolo reprezentacija Srbije je napravila ogroman rezultat i došla je do finala Evropskog prvenstva.

Tamo ih čeka duel sa Mađarima, koje smo već savladali na ovom Evropskom prvenstvu u drugoj grupnoj fazi. Naravno, sada je ulog mnogo veći, jer Delfini igraju sa komšijama za zlato. Dobro je to što je osigurana bar jedna medalja, prva posle osam godina na Evropskim prvenstvima, ali, kako kažu i sami vaterpolisti - ne zadovoljavaju se time. Teško je reći i ko je favorit na ovom meču, Srbija je slavila protiv Mađara u grupi posle velike drame iako su imali veliku
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

„Delfini“ večeras igraju za evropski tron: Samo zlato – ništa manje, protiv Mađara publika vetar u leđa

„Delfini“ večeras igraju za evropski tron: Samo zlato – ništa manje, protiv Mađara publika vetar u leđa

Dnevnik pre 9 minuta
Srbija i Mađarska u borbi za zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu (RTS 1, 20.30)

Srbija i Mađarska u borbi za zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu (RTS 1, 20.30)

RTS pre 1 sat
Vreme je za novo zlato: Evo gde možete gledati finale EP u vaterpolu Srbija - Mađarska

Vreme je za novo zlato: Evo gde možete gledati finale EP u vaterpolu Srbija - Mađarska

Kurir pre 1 sat
Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Grčka - Italija za 3. mesto na Evropskom prvenstvu u vaterpolu

Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Grčka - Italija za 3. mesto na Evropskom prvenstvu u vaterpolu

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

VaterpoloEvropsko prvenstvoEvropsko prvenstvo u vaterpoluMađarska

Sport, najnovije vesti »

Sabalenka srušila Đokovićev niz i plasirala se među osam najboljih u Melburnu

Sabalenka srušila Đokovićev niz i plasirala se među osam najboljih u Melburnu

RTS pre 9 minuta
Luka Dončić se raspucao protiv bivšeg tima: Oterali ga jer je debeo, pa dobili "po nosu"

Luka Dončić se raspucao protiv bivšeg tima: Oterali ga jer je debeo, pa dobili "po nosu"

Mondo pre 9 minuta
Karlos Alkaraz poslao moćnu poruku Đokoviću i rivalima! Španac nema nameru da se zaustavi!

Karlos Alkaraz poslao moćnu poruku Đokoviću i rivalima! Španac nema nameru da se zaustavi!

Kurir pre 4 minuta
Hoi oborio svetski rekord na 800 metara star 28 godina

Hoi oborio svetski rekord na 800 metara star 28 godina

RTS pre 9 minuta
Zverev gazi od starta, drama grend slem šampionke

Zverev gazi od starta, drama grend slem šampionke

Nova pre 9 minuta